Mercato : Froome et Van Avermaet en route vers Israël Start-Up Nation ?

Le marché des transferts agite déjà le peloton cycliste. Une équipe pourrait être la grande bénéficiaire de ce mercato : Israël Start-Up Nation. La formation israélienne veut poursuivre son développement et être plus performante. Elle aurait entamé des négociations avec Chris Froome, il pourrait même arriver dès le 1er août, et avec Greg Van Avermat.

Ça grouille dans le peloton cycliste. Entre les entraînements et préparations pour le nouveau calendrier du côté des coureurs, les comptes d’apothicaire pour faire face à la crise du coronavirus du côté des patrons d’équipes, une nouvelle donne entre en jeu depuis quelques semaines : le mercato. Officiellement, le marché des transferts cycliste ne s’ouvre que le 1er août. Mais on sait que beaucoup de transferts se négocient en juin et juillet, pour être dévoilés et officialisés un peu plus tard.

Une équipe va peut-être jouer le rôle de grande animatrice de ce mercato : Israël Start-Up Nation. Là où habituellement on attend les gros coups de Ineos ou Deceuninck-Quick-Step, la formation israélienne semble avoir la main pour cette année. Car dans le contexte très difficile du moment, Israël Start-Up Nation a l’avantage d’avoir des ressources financières. Sylvan Adams, copropriétaire de l’équipe, partage certains très physiques de Greg Lemond et est, lui aussi, un passionné de vélo. C’est lui qui a fait venir le Tour d’Italie 2018 en Israël. Il est prêt à investir beaucoup d’argent pour amener son équipe vers les sommets et pour être plus compétitive, Israël Start-Up Nation a besoin de renforts. André Greipel a prolongé son contrat mais il est sur le déclin. Dan Martin n’est toujours pas parvenu à décrocher un Top 5 sur un grand tour et doit encore rebondir. Quant à Nils Politt, leader pour les classiques flandriennes, il est possible qu’il quitte déjà l’équipe après un an.

Chris Froome sur le Tour 2020 avec un autre maillot ?

Israël Start-Up Nation va sans doute profiter d’un marché très ouvert (les conséquences de la crise du Covid-19) pour faire son petit commerce. Deux grands noms sont murmurés : Chris Froome et Greg Van Avermaet. Le quadruple vainqueur du Tour est en fin de contrat chez Ineos et il n’a toujours pas prolongé. Est-ce le début du divorce ? La formation britannique croit-elle encore en lui après sa très lourde chute sur le Dauphiné 2019 ? Ineos vit dans le luxe, mais faire cohabiter trois vainqueurs de la Grande Boucle n’est pas chose aisée.

Selon nos informations, le passage de Froome vers Israël Start-Up Nation est en bonne voie. Le Kényan Blanc pourrait même arriver dès le 1er août. Un transfert en pleine saison est assez rare en cyclisme, mais ce n’est pas inédit. Rohan Dennis l’avait fait en 2014 en passant de Garmin à BMC. Mais pour finaliser ce transfert, il faut une autorisation de l’UCI et pour l’instant, elle n’a pas reçu de demande de transfert. Il faut aussi trouver un accord avec Ineos puisque le contrat de Froome s’arrête logiquement à la fin de l’année 2020.

Si tout le monde parvient à trouver son compte, et si l’UCI autorise le transfert, ça voudrait dire que Chris Froome disputerait le Tour de France avec un autre maillot. Situation plutôt cocasse.

S’il le souhaite, Greg Van Avermaet peut aller chez Israël Start-Up Nation

L’autre nom murmuré chez Israël Start-Up Nation est celui de Greg Van Avermaet. Rien d’étonnant quand on connaît la situation très précaire de CCC, son équipe actuelle. L’incertitude par rapport à l’avenir de cette équipe est énorme, le champion olympique peut-il se permettre d’attendre ? Van Avermaet a reçu plusieurs propositions et a discuté avec certaines équipes. Israël Start-Up Nation fait partie de ces formations intéressées. Mais actuellement, la piste Van Avermaet est moins chaude que la piste Froomey. Selon nos informations, le coureur belge est "pour l’instant indécis". Par ailleurs, selon Het Laatste Nieuws, le nom de Jasper Stuyven est aussi cité chez Israël.