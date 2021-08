Mercato : Edward Theuns deux ans de plus chez Trek-Segafredo

Edward Theuns a prolongé de deux ans son contrat acec Trek-Segafredo, a indiqué lundi la formation américaine, qui a annoncé dans la foulée la prolongation de quatre autres contrats.

Edward Theuns, 30 ans, était arrivé chez Trek-Segafredo en 2016, était passé chez Sunweb en 2018 avant de revenir chez Trek-Segafredo un an plus tard. Cette saison, il a remporté une étape du Tour de Hongrie et décroché la médaille d'argent du championnat de Belgique, avant de prendre part à son 4e Tour de France.

"Il y a une super ambiance au sein de l'équipe, qui est comme une famille, et cela aide à aller chercher de bons résultats. Nous devenons peu à peu une des meilleures équipes de classiques. Je n'ai pas hésité au moment de prolonger", a déclaré Edward Theuns dans un communiqué de son équipe.

Outre Theuns, l'Américain Quinn Simmons, le Luxembourgeois Alex Kirsch et le Letton Emils Liepins ont aussi prolongé jusqu'en 2023. Le Danois Alexander Kamp a lui prolongé pour un an.