Mercato cycliste : Senne Leysen et Jimmy Janssens restent chez Alpecin-Fenix

Senne Leysen et Jimmy Janssens ont prolongé leur séjour au sein de l'équipe UCI ProTeam belge Alpecin-Fenix. Le premier a signé un bail jusqu'à l'issue de la saison 2023, le second jusque fin 2022.

Les deux coureurs belges ont fait leur début dans un grand tour lors du dernier Giro et ont permis à Tim Merlier de s'imposer à Novare et ainsi signer le premier succès de l'équipe dans un grand tour.

Leysen, 25 ans, et Janssens, 32 ans, n'ont encore jamais levé les bras chez les professionnels. "L'équipe a énormément évolué depuis deux ans", a débuté Leysen, qui estime avoir suivi la courbe de sa formation. "Ma tâche est de contrôler la course et d'amener nos leaders dans les meilleures conditions afin de l'emporter."

"J'espère encore pouvoir rouler un grand tour même si mon rôle", a dit Janssens, bien conscient qu'il allait devoir continuer à servir ses leaders.