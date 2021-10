Giacomo Nizzolo va quitter Qhubeka NextHash pour s’engager avec Israel Start-Up Nation lors de la saison 2022, a annoncé mercredi la formation cycliste WorldTour israélienne.

Champion d’Europe en 2020, Nizzolo a décroché 28 succès au cours de sa carrière avec notamment une étape de Paris-Nice en 2020 et une du Tour d’Italie en 2021. Sur le Giro, il a également remporté à deux reprises le classement du meilleur sprinteur (2015 et 2016). Cette année, il avait terminé à la 2e place de Gand-Wevelgem, derrière Wout van Aert.



ISN récupère donc un bon sprinter. Il viendra combler le vide laissé par le départ à la retraite d’Andre Greipel, coureur en activité le plus prolifique avec 158 victoires. L’Italien est le 4e renfort de cette formation après les valeurs sûres Jakob Fuglsang et Hugo Houle et le jeune Australien Corbin Strong.

L’Italien, 32 ans, évoluait ces trois dernières saisons pour l’équipe Qhubeka NextHash. La formation sud-africaine connaît cependant de sérieux problèmes financiers et a déjà annoncé qu’elle ne demanderait pas de licence WorldTour pour 2022. Elle a invité ses coureurs à se trouver un nouvel employeur. C’est notamment le cas de notre compatriote Victor Campenaerts, qui a signé pour trois ans chez Lotto-Soudal.

La saison prochaine, Nizzolo sera l’équipier des Belges Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck et Sep Vanmarcke.