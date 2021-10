Mercato cycliste : Ivan Sosa quitte Ineos Grenadiers et arrive chez Movistar

La formation cycliste espagnole du WorldTour Movistar s’est assurée les services d’Ivan Sosa pour les deux prochaines saisons. Le coureur colombien de 23 ans quitte Ineos Grenadiers après trois saisons.

Depuis plusieurs années, Sosa est considéré comme un talent en devenir. Ces dernières années, il a notamment remporté des victoires au classement général du Tour de Burgos (2018 et 2019), de la course Adriatica Ionica (2018), du Sibiu Cycling Tour (2018) et du Tour de Provence (2021). Ineos, qui s’appelait encore Sky, était venu le chercher dans la formation italienne Androni Giocattoli alors qu’il n’avait que 19 ans.

Sosa est la sixième nouvelle recrue de Movistar pour la saison prochaine après Óscar Rodríguez, Max Kanter, Alex Aranburu, Oier Lazkano et Gorka Izagirre.