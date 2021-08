Mercato cycliste : Benjamin Thomas, médaillé de bronze de l’américaine aux JO de Tokyo, rejoint Cofidis

Le Français Benjamin Thomas passe de Groupama-FDJ à Cofidis, a annoncé la formation nordiste mercredi.

Benjamin Thomas, 25 ans, compte deux titres de champion de France du contre-la-montre, le premier décroché en 2019 et le second cette année. Il compte deux autres succès sur route : la 3e étape des Quatre Jours de Dunkerque 2017 et la 1e étape du Tour de Wallonie 2017. Sur piste, le Français vient de décrocher, avec Donovan Grondin, la médaille de bronze de l’américaine aux JO de Tokyo, juste devant Kenny De Ketele et Robbe Ghys.

"Après 4 saisons au sein de l’équipe Groupama-FDJ, j’avais envie de changement", déclare Benjamin Thomas. "J’ai longtemps échangé avec Cédric Vasseur et j’ai été séduit par le projet sportif mais aussi par les bons rapports que nous avons tissés ensemble. J’ai envie d’aider l’équipe à progresser sur les contre-la-montre en UCI World Tour. Mais mon rôle ne s’arrêtera pas là : j’ai envie d’aider les leaders et les sprinteurs de l’équipe à briller ainsi que de jouer ma carte sur certaines courses. En tout cas, je ferais tout pour augmenter le compteur de victoires".