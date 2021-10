Mercato cycliste : Bahrain-Victorious prolonge six coureurs, dont Landa et Bilbao

L'équipe cycliste WorldTour Bahrain-Victorious a confirmé mercredi que six coureurs ont prolongé leur contrat. Il s'agit des Espagnols Pello Bilbao, Mikel Landa et Rafael Valls, du Japonais Yukiya Arashiro, de l'Autrichien Hermann Pernsteiner et du Britannique Fred Wright.

Landa, 31 ans, a remporté le Tour de Burgos lors de sa deuxième saison au sein de l'équipe, ce qu'il avait déjà fait en 2017 sous le maillot de Sky. Il a également terminé troisième de Tirreno-Adriatico et huitième du Tour du Pays basque.

Pelle Bilbao, 31 ans, a terminé le Tour de France à la neuvième place, à plus de seize minutes du vainqueur Tadej Pogacar. Il a également manqué de peu la victoire au classement général du Tour des Alpes, dans lequel il a remporté une étape et terminé deuxième, à 58 secondes de Simon Yates.