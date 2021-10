Astana Qazaqstan Team a annoncé mercredi matin les venues de Valerio Conti et Antonio Nibali. Les deux Italiens, qui arrivent respectivement d'UAE Team Emirates et Trek Segafredo, ont paraphé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au terme de l'année 2023, en faveur de la formation cycliste kazakhe.

Conti, 28 ans, compte quatre victoires à son compteur, dont une étape du Tour d'Espagne en 2016. Vainqueur du GP Bruno Beghelli (2014) et du Trofeo Matteotti (2020), il a aussi porté pendant cinq jours le maillot rose du leader du Tour d'Italie en 2019. "Les objectifs restent à définir mais mon but personnel est de gagner le plus possible", a avancé Conti.

Antonio Nibali, 29 ans, n'affiche qu'un succès chez les professionnels, une étape du Tour d'Autriche 2018. "J'espère pouvoir aider l'équipe à attendre ses objectifs", a lancé le frère cadet de Vincenzo Nibali. Depuis 2017, les frangins siciliens évoluent dans la même équipe. Chez Bahrain d'abord, chez Trek ensuite.

Ces deux arrivées portent à six le contingent italien au sein de la formation dirigée par Alexandre Vinokourov. "Ce sont des coureurs expérimentés qui viennent renforcer notre noyau pour les grands tours. Valerio Conti a démontré qu'il était capable de briller dans les courses d'un jour alors qu'Antonio Nibali affectionne les échappées. Je suis persuadé qu'ils auront les opportunités de décrocher de bons résultats", a dit l'ancien coureur devenu dirigeant.

