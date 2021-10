Mercato cycliste : Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon et Kevin Van Melsen restent chez Intermarché-Wanty Gobert

La formation cycliste belge Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a annoncé samedi la prolongation de contrat de trois éléments. Kevin Van Melsen (présent depuis 2009), Andrea Pasqualon (2017) et Aimé De Gendt (2018) ont paraphé un nouveau contrat en faveur de l’équipe World Tour belge dirigée par Jean-François Bourlart. "En prolongeant leurs contrats, nous solidifions l’ossature de notre équipe. Ces trois coureurs ont démontré cette saison, la première dans le World Tour pour eux et pour l’équipe, qu’ils demeurent des éléments de grande valeur au plus haut niveau du cyclisme" a souligné celui-ci.

Aimé De Gendt (27 ans) a notamment remporté sa première victoire professionnelle lors de l’Antwerp Port Epic (2019), obtenu des podiums sur Le Samyn (2019 et 2020) ou encore récemment à l’occasion de la Brussels Cycling Classic (2e) et la Course des raisins de Overijse (3e). Le natif d’Erembodegem est désormais lié jusqu’à la fin de la saison 2023. "Je suis considéré comme une valeur sûre chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux", s’est réjoui De Gendt. "J’attache une grande importance à l’esprit de famille qui y règne, renforcé l’année prochaine par des coureurs de premier plan comme Alexander Kristoff. Ce recrutement représente un formidable pas en avant de l’équipe et je souhaitais faire partie de cette nouvelle étape".

L’Italien Andrea Pasqualon entamera en 2022 sa sixième année avec l’équipe pour laquelle il a décroché six victoires. À 33 ans, il a réalisé son rêve en participant au premier Tour d’Italie de sa carrière en 2021. Il a signé un contrat d’un an. "Cette équipe est devenue ma famille depuis mon arrivée. C’est ce qui, je pense, a été la clé de ma réussite", a reconnu Pasqualon. "J’ai pu réaliser de nombreux rêves avec l’équipe, il me reste encore celui de remporter un succès sur une épreuve World Tour. En même temps, je suis tout à fait disposé à me fondre en parfait équipier, comme il me tarde de pouvoir le faire au service d’Alexander Kristoff, par exemple sur les classiques du printemps qui demeurent importantes pour moi".

Véritable symbole de l’équipe, le Verviétois Kevin Van Melsen rempile à 34 ans pour une saison supplémentaire et s’engage ainsi dans sa quatorzième année avec Intermarché-Wanty Gobert. "Je suis resté fidèle à Intermarché-Wanty Gobert Matériaux parce que mon travail a toujours été valorisé. Cette reconnaissance signifie beaucoup à mes yeux et je suis d’autant plus honoré de recevoir la confiance de l’équipe après avoir franchi un cap important au sein du World Tour en 2021. Je suis très heureux d’être récompensé de mes efforts et de poursuivre ma riche carrière avec l’équipe une année de plus."