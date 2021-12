Mercato cycliste : 2e de Paris-Roubaix, Florian Vermeersch prolonge chez Lotto-Soudal

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, le mercato cycliste lui se poursuit. Et si certains gros poissons du peloton ont décidé de changer d'équipe, d'autres coureurs misent sur la continuité après une année réussie.

C'est notamment le cas de Florian Vermeersch. Héroïque 2e d'un Paris-Roubaix dantesque début octobre, le Belge de 22 ans poursuit l'aventure avec Lotto-Soudal. Il a en effet prolongé son contrat jusque fin 2024.

Une juste récompense pour ce jeune et talentueux coureur qui voudra évidemment confirmer les belles dispositions entraperçues cette année : "Cette prolongation de contrat me permet d’aborder l’avenir avec beaucoup de confiance. Nous partageons la même vision pour le futur et ça fait plaisir de faire partie d’un projet ambitieux dans lequel les jeunes sont bien encadrés. Je crois fermement en la qualité et au développement d’une équipe pour les classiques, je pense que nous aurons un rôle à jouer dans les courses les plus importantes.

Toutes les équipes WorldTour ne donnent pas leur chance à des coureurs de 22 ans. Mais chez Lotto, c’est pourtant bien le cas. Passer de l’équipe Development à la formation WorldTour de Lotto Soudal m’a permis de rester dans une ambiance familiale. Avec le temps, on crée des liens avec le staff et les coureurs et ça a été un facteur important dans ma décision de prolonger avec l’équipe" explique le principal interessé dans un communiqué de l'équipe.