Mercato cyclisme : SD Worx recrute Marlen Reusser, vice-championne olympique du chrono

SD Worx continue de construire sa future équipe. Après avoir engagé Lotte Kopecky et Kata Blanka Vas, la meilleure formation du monde a frappé un nouveau grand coup en recrutant Marlen Reusser. La coureuse suisse, spécialiste du contre-la-montre, a décroché les titres de vice-championne du monde et de vice championne olympique du contre-la-montre. Elle évoluait cette saison chez Alé-BTC Ljubljana.



"SD Worx est la meilleure équipe de ces dernières années. L’équipe est extrêmement professionnelle et a toujours un bon plan de course. Je n’ai pas hésité longtemps quand j’ai reçu cette proposition", explique la double championne de Suisse 2021.



"Reusser est une coureuse avec un énorme potentiel et elle va rendre l’équipe plus solide", assure Danny Stam, le manager de SD Worx. "Marlen peut encore progresser tactiquement et dans sa lecture de la course. Elle peut beaucoup apprendre chez nous. La course sera totalement différente quand elle sera entourée par des équipières dans le final. Grâce à ses qualités contre-la-montre, elle est capable de sortir seule dans les derniers kilomètres".



Avec les retraites de Jolien D’hoore et Anna Van der Breggen, celle programmée de Chantal Blaak (fin 2022), SD Worx doit préparer l’avenir et le fait plutôt intelligemment avec des transferts ciblés et de qualité.



La Reine Anna, qui va endosser un rôle de directrice sportive, a pris contact personnellement avec sa future coureuse. "Cela me donne confiance. L’équipe a vu ce dont j’étais capable et connais mes limites. Je me suis par exemple trop vite résignée au Tour des Fandres quand j’ai loupé la bonne échappée. Avec une meilleure équipe autour de moi et une meilleure vision de la course, je peux rivaliser avec les meilleures sur les classiques", insiste Reusser.



Arrivée sur le tard au vélo, passée par le centre du cyclisme mondial à Aigle, Reusser s’est rapidement affirmé comme une spécialiste du contre-la-montre. Elle a glané 6 de ses 8 succès face au chrono. Mais son talent ne se limite pas à cet effort solitaire. Elle a accroché quelques solides résultats dans les classiques : 9e du Ronde, 7e des Liège-Bastogne-Liège ou 10e des championnats du Monde (2020). Elle vient de se classer 4e du Ladies Tour de Norvège, gagné par Annemiek Van Vleuten.