Menu alléchant, équité sportive préservée, Lelangue salue "le beau travail de l'UCI"

Toutes les plus belles courses ont trouvé une place dans le menu cycliste 2020 et tous les coureurs pourront se présenter en forme pour le redémarrage de la saison. John Lelangue, patron de Lotto-Soudal, a donc accueilli le nouveau calendrier de l’UCI avec joie. La joie de savoir où on va. "Il y a un horizon sur les mois d’août, septembre, octobre et novembre. Même si on sait que tout cela est dépendant de l’évolution de la crise".



Une saison en quelques semaines



Lelangue salue "le beau travail de l’UCI, en accord avec les organisateurs et les équipes" qui a permis de "condenser les plus belles épreuves du calendrier en trois mois et demi". "Cela va permettre à tous les champions, à toutes les équipes mais aussi à tous les fans de cyclisme de vivre la saison en quelques semaines. Et c’est le plus important".

La France a décrété une interdiction d’organiser des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’en septembre. Cela ne devrait pas mettre en péril le Dauphiné, qui n’atteint pas le gigantisme du Tour. Lelangue fait confiance à l’expertise d’ASO, l’organisateur, et à ses contacts réguliers avec les autorités pour organiser la course "dans les meilleures conditions possible".



"On voit le bout du tunnel"



Le boss de Lotto-Soudal se veut positif. "On est en train de voir le bout du tunnel. Cela veut dire que la situation sanitaire dans tous ces pays est en train de s’améliorer. Quoiqu’il arrive il y aura des mesures sanitaires prises en interne (au sein des équipes) et en externes (par les organisateurs) pour éviter toute propagation de ce virus. Notamment avec les mesures barrières".



Avec trois mois avant la première course, "l’équité sportive n’est pas menacée"



Plus que jamais dans ce calendrier resserré, les coureurs et les équipes devront poser des choix. Les conditions actuelles d'entraînement ne sont pas les mêmes partout. Cela n’inquiète pas John Lelangue. "On a 28 coureurs au sein de l’équipe. Le calendrier se lit comme un menu. Ce sera aux coureurs et notamment aux leaders de faire des choix. Il y a des grandes tendances qui se dessinent et chacun (grimpeurs, sprinters, hommes de Tours ou de classiques) va y trouver son compte. On ne repart pas de zéro. La condition de base a été faite pendant l’hiver. Mes coureurs ont été gérés pour garder cette condition de base. On est à trois mois de la reprise, donc on est largement dans les clous. Personne n’a arrêté de s’entraîner. L’équité sportive n’est pas remise en question", assure Lelangue.