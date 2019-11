Même un problème mécanique n'arrête pas Iserbyt au Koppenbergcross, Kastelijn gagne chez les dames

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) a remporté son septième succès de la saison au Koppenbergcross, première manche du Trophée AP assurances. L’ancien double champion du monde espoirs a une nouvelle fois dominé la concurrence sur l’exigeant et boueux tracé d’Audenarde. La Néerlandaise Yara Kastelijn (777) a levé les bras chez les dames.



Le coureur de la formation Pauwels Sauzen – Bingoal s’est imposé devant le Britannique Tom Pidcock (TP Racing) et Michael Vanthoutenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal).



Iserbyt s’est détaché dès le deuxième tour suite à une glissade de Pidcock. Le Britannique s’est accroché et au moment où on pensait que la course était pliée un problème de chaîne du leader a tout relancé. Les deux derniers tours ont été passionnants. Pidcock a pris quelques mètres d’avance. Mais Iserbyt a bouché le trou et a trouvé la force de distancer son dernier rival. Épuisé, il s’est écroulé à peine la ligne d’arrivée franchie.



Chez les dames, la révélation du week-end dernier a encore gagné. Yara Kastelijn a confirmé sa victoire à Gavere avec un nouveau succès indiscutable sur les pentes du terrible Koppenberg. La Néerlandaise a relégué sa compatriote et équipière Annemarie Worst (777) à 16 secondes et l’Italienne Eva Lechner (Crefin-Fristads) à 56 secondes. La première Belge, Alicia Franck (Ladies Sprint) termine 7e.