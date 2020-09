Même sans Alaphilippe et Valverde, le plateau de cette Flèche Wallonne 2020 est somptueux !

Dimanche soir, quelques minutes après l’arrivée de la course en ligne des Championnats du Monde sur le circuit automobile d’Imola, la plupart des observateurs (surtout les observateurs belges évidemment) se réjouissaient de la présence au départ de la 84ème Flèche Wallonne ce mercredi (202 kilomètres entre Herve et Huy) du double tenant du titre et nouveau champion du Monde Julian Alaphilippe et du quintuple lauréat Alejandro Valverde. Sauf que… les deux coureurs ont finalement décidé de faire l’impasse pour se consacrer à Liège-Bastogne-Liège dimanche. Le calendrier revisité est surchargé. Difficile de participer à toutes les courses.

Il n’empêche que le plateau présent au départ à Herve sera l’un des plus impressionnants des dernières années. À eux deux, Alaphilippe et Valverde ont remporté les six dernières éditions ! Et souvent en surclassement d’ailleurs. En leur absence, en l’absence également des deuxième et troisième de 2019 Jakob Fuglsang et Diego Ulissi, de nombreux coureurs s’imaginent déjà vainqueurs au sommet du mythique Chemin des Chapelles.

Parmi eux (la liste est non-exhaustive), cinq membres du top-10 du Tour de France : Tadej Pogacar (1er), Richie Porte (3ème), Mikel Landa (4ème), Tom Dumoulin (7ème) et Rigoberto Uran (8ème) ! Quatre lauréats d’étapes (outre Pogacar) seront aussi de la partie : Daniel Martinez, Michal Kwiatkowski (3ème en 2014), Lennard Kämna et le médaillé de bronze d’Imola Marc Hirshi. Et puis, on suivra de près le vainqueur de la Grande Boucle 2019 Egan Bernal, Dan Martin (2ème en 2014 et en 2017, 3ème en 2016), Rudy Molard, Rui Costa, Warren Barguil, Petr Vakoc, Matej Mohoric, Michael Albasini (2ème en 2012, 3ème en 2015) et les Colombiens (outre Uran et Martinez) Sergio Higuita, Ivan Sosa, Sergio Henao (2ème en 2013) et Winner Anacona.

Enfin, les espoirs belges reposeront sur les épaules de Dylan Teuns (3ème en 2017), Tim Wellens et Jelle Vanendert (3ème en 2018). Une certitude déjà : le vainqueur au sommet du Mur de Huy (quasi vidé de son public) sera inédit !

Samuël Grulois en a parlé avec l’un des consultants vélo de la RTBF Gérard Bulens.

Gérard, même sans Alaphilippe et Valverde, quel plateau, quelle affiche, quelle jolie liste de candidats ?

" On va avoir effectivement le Championnat du Monde de la course de côte sur 1 kilomètre 300. Ce sera aussi le Championnat du Monde du plus explosif. Un tel plateau n’est pas possible quand la course se déroule au mois d’avril. Les intérêts sont totalement différents avec un programme complètement reconcentré. On a eu le Tour de France, une semaine plus tard les Mondiaux et maintenant la Flèche Wallonne… C’est une occasion unique pour les coureurs explosifs de rentabiliser ce calendrier inédit. "

On a peut-être cette année-ci plus de chances de voir une échappée aller au bout que ces dernières années, justement à cause de ce nombre élargi de favoris et d’équipes qui vont croire à la victoire. C’est une belle opportunité pour les petites équipes de tenter quelque chose.

L'absence des deux grands favoris Alaphilippe et Valverde élargit le panel de vainqueurs potentiels. Cela ne risque-t-il pas de bloquer encore un peu plus la course jusqu'à l'ultime ascension du Mur de Huy ?

" Oui et non. Si des coureurs osent, il est possible que ces favoris et leurs équipes respectives se regardent pour savoir qui doit travailler derrière les attaquants… On a donc peut-être cette année-ci plus de chances de voir une échappée aller au bout que ces dernières années, justement à cause de ce nombre élargi de favoris et d’équipes qui vont croire à la victoire. C’est une belle opportunité pour les petites équipes de tenter quelque chose. "

Un exemple parmi d’autres : Bingoal-Wallonie Bruxelles avec son leader Jelle Vanendert qui adore le Mur de Huy et qui est déjà monté sur le podium ?

" Oui, pourquoi pas ! C’est justement à ce genre d’équipes-là que je pensais, tout comme à Circus-Wanty Gobert. Ces équipes doivent lancer des offensives au long cours avec des gars capables d’avoir encore de la résistance sur la dernière bosse. Cela pourrait réussir alors que les autres années, quand n’y a que trois favoris, on voit les trois équipes concernées s’associer pour annihiler l’échappée. Ce mercredi, on risque de plus se regarder oui. "

L’absence de supporters va indiscutablement enlever cette ambiance caractéristique. Mais pour le coureur, cette ambiance est moins importante que pour un joueur de foot. Ceux qui ont une vraie explosivité seront de toute façon les premiers sur le podium, avec ou sans public.

Pourquoi le Mur de Huy est-il si mythique dans le milieu cycliste ? Qu'est-ce qui fait vraiment sa difficulté ?

" Le pourcentage évidemment, avec ce fameux avant-dernier virage très très pentu, très exigeant et qui demande, à partir de ce moment-là, une vraie explosivité. Ce n’est pas le propre de tous les coureurs. Dans le peloton professionnel, il y a à peine une dizaine de coureurs qui ont cette explosivité. Une explosivité qui était nécessaire dimanche dernier sur l’ultime ascension du Mondial. Deux gars étaient supérieurs aux autres à ce petit jeu-là : Alaphilippe et Fuglsang. Les autres étaient un peu ‘justes’ derrière. Grosse différence avec Imola : il y avait encore onze kilomètres au sommet alors qu’ici, on désigne le vainqueur au sommet du Mur. L’explosivité y est donc encore plus importante ! "

On compare souvent l’ascension du Mur de Huy le jour de la Flèche Wallonne à un stade de foot en ébullition avec les cris des supporters qui résonnent. Ce mercredi, avec les mesures sanitaires en vigueur, il n’y aura pas grand monde dans les lacets. La Flèche va perdre un peu de son âme, non ?

" Ça va indiscutablement enlever cette ambiance caractéristique. Mais pour le coureur, cette ambiance est moins importante que pour un joueur de foot, ce n’est pas du tout la même chose. Ceux qui ont une vraie explosivité seront de toute façon les premiers sur le podium, avec ou sans public. "