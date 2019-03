Maxime Monfort: "Tim Wellens, c'est le… prince de l'équipe. J'ai rarement vu ça. C'est lui qui décide. Et c'est bien!"

Tim Wellens prendra le départ mercredi de Tirreno-Adriatico. Le Trudonnaire n'est pas un coureur comme les autres. Rapidement étiqueté "futur vainqueur du Tour de France", le Limbourgeois a mis un peu de temps pour confirmer son immense potentiel. Il a également mis du temps pour apprendre à se connaître, pour admettre qu'il ne gagnerait jamais la Grande Boucle et qu'il avait plutôt intérêt à se focaliser sur les courses d'une semaine et sur les classiques.

A 27 ans, son palmarès renseigne quelques beaux succès comme la Flèche Brabançonne, le Tour de Wallonie, deux étapes du Giro, deux Eneco Tour aussi. En 2019, son compteur affiche déjà trois succès et une troisième place sur le Nieuwsblad. Ce mercredi, il entamera Tirreno-Adriatico au sein d'une équipe Lotto-Soudal qui croit énormément en lui puisqu'il y a prolongé son contrat, avec un très beau salaire, jusqu'en 2020.

" C’est lui le chef de l’équipe ! ", déclare sans détour le capitaine de route du team Lotto, Maxime Monfort. " C’est impressionnant. Dans le bon sens évidemment. Mais Tim, c’est… le roi. Ou plutôt c’est le prince. On lui passe tout ! C’est super bien. Mais il sait ce qu’il veut. Et quand il veut quelque chose, il l’obtient. " Et quand on ose suspecter un peu de jalousie dans ces quelques mots, Max réfute directement. " Il n’y a aucune jalousie ! D’abord, Tim c’est mon pote. Il n’y a donc aucun problème. J’ai un énorme respect pour le coureur qu’il est car je le côtoie quasi au quotidien et je sais tout ce qu’il fait pour obtenir ses résultats. Je sais ce que ça représente et j’ai un respect infini pour lui. Mais voilà, c’est vraiment le prince dans l’équipe ! C’est bien, ça lui permet d’évoluer et comme il a toujours de bonnes idées, ça profite aussi à ses équipiers. "

Maxime Monfort a travaillé pour de nombreux leaders pendant sa longue carrière. Mais le Petit Prince Wellens l’impressionne vraiment. " J’ai rarement vu ça. J’ai bossé pour Cancellara, les Schleck… ils étaient un peu pareils mais Tim est le vrai leader que l’on écoute et qui décide. Il n’a pas un charisme naturel qui saute aux yeux. Mais dans les faits, il est comme un coq en pâte… certains disent qu’il est temps qu’il claque un monument mais s’il gagne Liège-Bastogne-Liège à 32 ans, on sera tous content ! Il en est capable, c’est sûr. Peut-être doit-il encore apprendre à mieux gérer ses saisons. Cette année, il a encore un programme très chargé mais c’est ce qu’il veut. Il devra bien gérer les périodes entre les courses, en diminuant par exemple les doses d’entraînements pour garder de la fraîcheur. Il peut sans doute encore progresser dans ce domaine-là. "

J’étais déjà un leader avant mais je n’avais pas de palmarès. Maintenant, avec mes victoires, je suis plus crédible ! (Tim Wellens)

Et qu'en pense le principal intéressé ? " Je prenais déjà mes responsabilités les années précédentes mais je vieillis, je suis devenu l’un des leaders c’est vrai et l’équipe compte sur moi. Je suis prêt à assumer ce statut. C’est pour ça que je m’entraîne et que je suis devenu coureur cycliste professionnel. C’était un de mes rêves de devenir leader d’une équipe. Est-ce que je m’impose plus qu’avant ? Je ne pense pas, je l’ai toujours fait. Mais il y a une énorme différence : j’ai désormais quelques gros résultats à mon palmarès et donc mon attitude est plus acceptée, elle est devenue normale. Avant, je disais ce que je pensais mais je n’avais pas vraiment le droit de le dire ! Maintenant, je suis devenu un des grands leaders de l’équipe et c’est donc logique. "

Tim Wellens a grandi. Son envie de gagner aussi. Et il est loin d’être rassasié alors qu’il devrait logiquement entrer dans ses meilleures années. " J’ai déjà de belles victoires mais tous les cyclistes veulent gagner un monument, gagner une étape dans les trois grands Tours. Ce sont également mes objectifs. Je suis content de mon palmarès, il est très beau mais c’est vrai que je peux encore y rajouter quelques belles courses ! "