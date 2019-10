Maxime Monfort: "Avec Philippe Gilbert, nous pouvons apporter beaucoup au groupe"

Maxime Monfort sera le directeur sportif de Philippe Gilbert, qui retrouvera le groupe Lotto en 2020.

Maxime Monfort et Philippe Gilbert n'auront donc jamais évolué au sein de la même équipe en tant que coureurs cyclistes. Les deux Wallons se retrouveront néanmoins chez Lotto-Soudal en 2020 dans des rôles différents, Gilbert comme coureur, Monfort comme directeur sportif.

"Je serai le directeur sportif de Philippe Gilbert avec qui je n'aurai donc jamais officié sous le même maillot en tant que coureur", a indiqué Maxime Monfort. "Je suis très admiratif du coureur et de l'homme qu'il est et je suis très content de commencer à travailler avec lui en 2020. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il a été surpris, déçu mais, très vite, content pour moi. Il m'a rassuré sur notre future collaboration. Je n'ai évidemment rien à apprendre à Philippe Gilbert. Par contre, je pense que nos connaissances de nos personnes respectives peuvent vraiment amener quelques chose au groupe, une collaboration intéressante, pour lui et pour moi".

Futur directeur sportif, fraîchement issu du peloton professionnel où il s'est forgé une énorme expérience, Maxime Monfort pourrait avoir, entre autres, pour mission de transmettre son savoir-faire et son vécu de coureur aux jeunes de l'équipe Lotto-Soudal.

"Les jeunes sont très à l'écoute, comme un Stan Dewulf, qui est présent à la Famenne-Ardenne Classic et qui est pour moi l'archétype du jeune coureur en devenir. J'ai, par ailleurs, une excellente relation avec les coureurs de Lotto-Soudal: mon nouveau rôle avec eux sera particulier, je suppose, mais, dans les premiers temps, je ne me vois pas devenir sévère, comme un directeur sportif peut l'être. C'est d'ailleurs un aspect sur lequel je vais devoir travailler. Mais je vois ma position plutôt comme un avantage. Je connais les coureurs, leurs personnalités, leur façon de rouler, leurs craintes et, dans ce sens, je peux vraiment les aider".