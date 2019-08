Mauri Vansevenant rejoindra Deceuninck-Quick Step en juillet 2020

Patrick Lefevere continue de miser sur la jeunesse. Le patron de Deceuninck-Quick Step a finalisé l’arrivée de Mauri Vansevenant. Le coureur belge de 20 ans intégrera le Wolfpack… à la fin de ses études, soit en juillet 2020. Signe de la confiance qui lui est accordé, il a signé un contrat de 3,5 ans.



Mauri Vansevenant a notamment fait parler de lui ses dernières semaines. Il a remporté le Tour du Val d’Aoste avant de porter le maillot de leader sur le Tour de l’Avenir. Il s’était finalement classé 6e sur les routes françaises.



"C’est fantastique de savoir que j’ai signé pour Deceuninck-Quick Step. C’est une grande équipe et j’espère que je peux progresser avec eux, apprendre leurs méthodes et avoir un bel avenir. J’ai eu une bonne conversation avec Patrick", explique le coureur de EFC – L & R – Vulsteke.



Le fils de l’ancien pro Wim Vansevenant a été en contact avec plusieurs équipes mais il a opté pour la formation belge. "La signature de Mauri est excellente pour nous", se félicite Patrick Lefevere. "Nous nous focalisons sur le développement des jeunes talents et il est l’un des meilleurs. Les résultats de Mauri parlent d’eux-mêmes et nous savions qu’il y aurait de la concurrence pour obtenir sa signature, donc nous sommes heureux de l’avoir attiré chez nous."