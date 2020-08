Mattia Cattaneo absent six à huit semaines

L’Italien Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep) souffre d’une fracture vertébrale à la suite de sa chute mardi au Tour d’Emilie (1.Pro), a indiqué la formation Deceuninck-QuickStep mardi soir.

Mattia Cattaneo, 29 ans, a chuté dans une descente, à 35 km de l’arrivée du Tour d’Emilie. Il a été transporté à l’hôpital de Bologne, où on a décelé une fracture vertébrale (D12).

Cattaneo ne devra pas être opéré, mais il sera privé de vélo pendant six à huit semaines.

"Je connais la descente et j’ai participé plusieurs fois à la course, mais malheureusement, j’ai heurté une pierre au milieu de la route avec ma roue avant", dit Mattia Cattaneo. "J’ai essayé de garder mon équilibre mais je n’ai pas pu. Je suis tombé et j’ai heurté le garde-corps. Cela me rend triste, car je sentais que ma condition s’améliorait et j’étais confiant pour les courses à venir".