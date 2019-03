Matthews, soulagé après ses malheurs, ne disputait que sa 5e course de l'année

Michael Matthews a remporté en costaud la 2e étape du Tour de Catalogne (WorldTour), au sprint en montée, mardi à Sant Feliu de Guixols. Après sa chute à Paris-Nice, l'Australien se disait soulagé.

Après le Circuit Het Nieuwsblad (12e), la première étape de Paris-Nice qui l'a laissé à terre avec une commotion et Milan-Sanremo (12e), Michael Matthews ne disputait que sa 5e course (avec la première étape où il a terminé 4e) de l'année. "J'étais en confiance car l'arrivée se jugeait en montée, mais après tous mes malheurs cette année, gagner est simplement incroyable. Je suis très content".

Michael Matthews, 28 ans, offre aussi à Sunweb sa première victoire en WorldTour et sa 2e de la saison, ajoutant à titre personnel un 34e succès à son palmarès. "C'était un sprint très technique, encore plus technique que je ne l'avais lu sur le roadbook. L'équipe a fait un travail remarquable. Les gars ont tout fait. Moi, je n'ai fait que les 150 derniers mètres! Je me suis fait décrocher quelques fois dans les ascensions, mais j'y croyais et je me suis battu. C'est vraiment bien de montrer à quel point je suis en forme. Je me suis entraîné vraiment dur cet hiver. C'est super de rebondir aussi vite avec cette victoire. C'est bon pour la confiance".