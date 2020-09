Matteo Trentin, 31 ans, chez UAE Emirates pour deux années

Van Aert médaillé de bronze à l'Euro, le titre pour Trentin - Cyclisme - Championnat d'Europe -... Wout Van Aert a décroché la troisième place et la médaille de bronze aux championnats d'Europe de cyclisme sur route à Glasgow. Matteo Trentin a remporté une course disputée en grande partie sous la pluie. L'Italien a réglé un petit groupe grâce à sa pointe de vitesse. Le Néerlandais Mathieu Van der Poel se classe 2e. Un magnifique Xandro Meurisse termine 6e. Jasper Stuyven et Greg Van Avermaet sont 12e et 25e.