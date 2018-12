Mathieu van der Poel survole la concurrence à Loenhout, Brand s'impose devant Cant

Dès les premiers hectomètres de la course, le champion d'Europe a placé une accélération telle que personne n'a été en mesure de prendre sa roue. Van der Poel a remporté sa 19e victoire de la saison et a terminé avec 40 secondes d'avance sur Wout Van Aert et 41 sur Toon Aerts (Telenet Fideo Lions), qui reste en tête du classement grâce à un bon dernier tour.

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté vendredi la cinquième manche du Trophée AP Assurances. Comme souvent, le Néerlandais s'est envolé en tout début de course sans plus jamais perdre les commandes de ce cyclocross disputé à Loenhout.

Lucinda Brand s'impose au sprint devant Sanne Cant à Loenhout

Lucinda Brand a remporté vendredi la cinquième manche du Trophée AP Assurances. La Néerlandaise s'est montrée la plus véloce au terme de ce cyclocross disputé à Loenhout, devançant Sanne Cant et sa compatriote Denise Betsema au sprint.

Dans un cross rapide, les concurrentes n'ont pas été capables de rapidement faire la différence. En effet, le groupe de tête était encore riche de neuf membres après trois tours. Brand a ensuite augmenté l'allure dans le 4e et avant-dernier tour, Cant et Betsema devant alors s'employer pour rester dans la roue de la Néerlandaise. Partie en tête dans le sprint final, Brand n'a pas été rattrapée par Cant. C'est le 4e succès de la saison pour Brand après ceux acquis à Namur, Overijse et Tabor. Au classement de ce Trophée de régularité, Cant est toujours en tête avec 1:32 d'avance sur Loes Sels et 3:49 sur Nikki Brammeier.

Dans la catégorie espoirs, Ben Turner s'est imposé. Le Britannique a terminé devant son compatriote Timo Kielich et le Suisse Loris Rouiller. Chez les juniors, Ryan Cortjens a devancé au sprint le champion du monde Ben Tulett et Lewis Askey, un autre Britannique. C'est la septième victoire de rang pour le Belge.

La première course de la journée, chez les juniores, est revenue à la Néerlandaise Sogie van Rooijen. La Britannique Harriet Harnden et la Hongroise Kata Blanka Vas complètent le podium.