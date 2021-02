Mathieu van der Poel sera au départ du Samyn mardi

Mathieu van der Poel a été contraint de modifier son programme et venir rouler en Belgique après après avoir dû quitter les routes de l'UAE Tour pour cause de cas de covid dans le staff de l'équipe Alpecin-Fenix. Le Néerlandais était pourtant en forme puisqu'il avait remporté la première étape qui était également son premier jour de course de la saison.

Après Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il enchaînera donc avec Le Samyn qui se tiendra mardi entre Dour et Quaregnon. Le champion des Pays-Bas aura sans doute pour objectif de préparer la suite de sa saison où il compte bien briller sur les classiques.

Après avoir gagné le Tour des Flandres l'année dernière et l'Amstel Gold Race, A travers la Flandre et la Flèche Brabançonne en 2019, Van der Poel sera encore une fois parmi les favoris sur toutes les courses sur lesquelles il s'aligne.