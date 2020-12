Mathieu Van der Poel s'impose avec autorité pour son retour en cyclocross

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté le cross de l’Escaut, manche du trophée X2O. Il s’impose à Anvers pour la cinquième fois de sa carrière. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) est le dernier à avoir résisté. Tom Pidcock (Trinity Racing) a pris la troisième place.



Pour son retour en cyclocross, le champion du monde a fait fort. En tête dès le début de la course, il s’est lancé dans un solo dès le deuxième tour.



Eli Iserbyt n’a pas abdiqué et est revenu dans la roue du Néerlandais, emmenant Vantourenhout, Sweeck et Hermans.



Mis sous pression par le duo de Pauwels Sauzen-Bingoal, VDP est resté calme. Il est le seul à avoir réussi à suivre Iserbyt. Le duel entre le champion du monde et le champion d’Europe est lancé.



Van der Poel fait le forcing pour se détacher. Iserbyt s’accroche et revient. Le mano à mano est superbe. Et il laisse des traces. Notre compatriote craque. Van der Poel s’envole la victoire dans l’avant-dernier tour. Iserbyt conforte, lui, sa place de leader du Trophée X2O.