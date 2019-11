Mathieu van der Poel s'impose à Wachtebeke devant Tim Merlier

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 2e édition du cyclo-cross de Wachtebeke au Domaine Provincial du Puyenbroeck samedi devant près de 10.000 spectateurs. Le Néerlandais, 24 ans, s'est isolé dès la mi-course pour dominer l'épreuve devant Tim Merlier, le plus coriace de ses opposants durant la journée. Quinten Hermans, 3e, complète le podium du jour. Il s'agit déjà de la 6e victoire ... en six courses cette saison dans les labourés pour van der Poel, déjà vainqueur l'an dernier à Wachtebeke.

Le Britannique Thomas Pidcock, 4e et Diether Sweeck complètent le top 5. Toen Aerts a du se contenter de la 6e place. Eli Iserbyt avait de son côté manqué totalement son départ. Il ne jouera aucun rôle dans la course. Chez les dames, la victoire est revenue à Yara Kastelijn (777). La Néerlandaise de 22 ans s'eet imposée en solo. Dans un sprint à trois pour la deuxième place, Sanne Cant a devancé Laura Verdonschot, 3e et l'Italienne Alice Maria Arzuffi. Ellen Van Loy complète le top 5. Plus tôt dans la journée, Arne Baers s'était montré le plus rapide chez les juniors devant le Français Timothé Gabriel et William Junior Lecerf. Dimanche, Coxyde accueille la 5e des neufs manches de Coupe du monde où Toon Aerts voudra s'attaquer à la place de leader au classement général détenue par Eli Iserbyt.