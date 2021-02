Mathieu van der Poel : "Mon moteur, c'est le plaisir"

Quelques heures après son 4e titre de Champion du Monde de cyclo-cross à Ostende, Mathieu van der Poel est revenu sur ses émotions du moment, la saison sur route, son statut de vedette et son désir de briller en VTT aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Sur son titre mondial.

"Je n’ai pas vraiment pu faire la fête hier soir, vu le contexte Covid avec tous les restos qui sont fermés. J’étais juste avec ma copine à l’appartement, j’ai appelé ma famille… mais c’est tout. Gagner une course à huis clos était particulier, mais on sait tous pourquoi on en est là vu la crise sanitaire. C’est clair que la course aurait été différente si Wout Van Aert n’avait pas crevé, mais ça fait partie de la course. Moi aussi, par le passé, j’ai payé le tribut de la malchance. Je suis tombé au 2e tour, mais je n’ai pas paniqué : j’ai fait parler mon expérience et il restait encore du temps pour revenir. Mon premier titre mondial à Tabor reste le plus spécial, puis le 2e après 3 ans sans gagner. Mais je suis un vrai coureur de championnats, et je serai encore au Mondial 2022 aux Etats-Unis. Égaler un jour les 7 titres mondiaux d’Eric De Vlaeminck ? SI ça vient, ce sera beau… mais je n’en fais pas une obsession."

Sur ses succès en cyclo-cross.

"Je suis arrivé à ma maturité : je connais mes jambes, je connais mon corps, le staff performance qui m’entoure m’amène à mon top. Après, c’est aussi un sport de mécanique : tous les détails comptent, comme en Formule 1. Je sais aussi que je dois toujours être à 110 % pour battre Wout : on se pousse, on se rend meilleurs l’un et l’autre, c’est bénéfique pour nous et pour le cyclo-cross en général. Et quand on voit les performances de Wout l’année passée sur route, forcément ça impressionne ! Je ferai du cyclo-cross le plus longtemps possible : ça m’occupe l’hiver, je me maintiens en forme, ça me garantit 15 courses de haut niveau durant la pause sur route. Mais je sais aussi que je n’ai plus rien à y prouver, et que la route deviendra de plus en plus la priorité."

Sur la saison de route

"Je vais reprendre au UAE Tour, puis il y aura les courses italiennes. Mais j’ai hâte de refaire le Tour des Flandres et de rouler mon tout premier Paris-Roubaix. Je ne sais pas si mon vécu du cyclo-cross sera un avantage, car on passe quand même beaucoup plus de temps en selle. J’ai déjà fait des reconnaissances l’année passée pour tester mon matériel, et je vais encore faire quelques réglages dans les prochaines semaines."