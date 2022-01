Mathieu Van der Poel met fin à sa saison de cyclo-cross

Mathieu Van der Poel a définitivement fait une croix sur la saison de cyclo-cross. La raison : son mal de dos.

Mathieu Van der Poel ne défendra pas son titre de champion du monde de cyclo-cross à la fin du mois. Le Néerlandais, blessé au dos a décidé de mettre fin à sa saison dans les labourés pour se concentrer sur la suite de l’année sur la route.

"Nous voulons optimiser le processus de guérison et cela n’est pas possible s’il participe aux Championnats du Monde. D’où la décision de mettre fin à sa campagne de cyclo-cross. Sur le plan médical, il n’y a rien de nouveau. Mathieu respecte le repos prescrit. Sa blessure est suivie par le staff médical", a déclaré Philip Roodhooft, le directeur de l’équipe Alpecin-Fenix.

Il reste maintenant à savoir quand le prodige néerlandais pourra reprendre la compétition. Car actuellement, il est impossible de donner une date de retour. Le plus important pour Van der Poel, c’est de se reposer.

"À cause de ce mal de dos, je n’ai pas pu atteindre le niveau souhaité depuis le Tour. Je veux juste que cela fasse partie du passé. Le seul remède s’avère être une période de repos plus longue. Il est donc insensé d’interrompre à nouveau cette période et de tenter de se qualifier pour les Championnats du monde. Même si c’est très amer de ne pas pouvoir défendre mon titre aux Etats-Unis, je ne suis pas inquiet pour l’avenir de ma carrière. Cela me frustre de ne pas savoir combien de temps durera cette période de repos, mais nous ne fixerons une date et des objectifs que si nous pouvons le faire de manière fondée" a expliqué Mathieu Van der Poel.

Combiné à l’absence de Wout van Aert, Tom Pidcock fait figure de favori pour les championnats du monde qui se dérouleront les 29 et 30 janvier à Fayetteville aux Etats-Unis.