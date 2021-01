Mathieu Van der Poel : "Le record de titres mondiaux ? Ce n’est pas un objectif pour le moment"

Mathieu van der Poel est l’un des deux grands favoris pour le titre mondial sur le circuit d’Ostende. Tous les fans attendent avec impatience son nouveau duel avec Wout van Aert. Avant cette course à l’Arc-en-ciel, il s’est plongé dans ses souvenirs et a évoqué l’histoire de son sport. Et la place qu'il peut y prendre.

Né dans une famille de cycliste, van der Poel a été bercé par les exploits de son père Adrie. S’il a bien sûr regardé quelques courses ("le cyclocross a beaucoup changé. Mais c’est quand même joli de regarder ces images de temps en temps"), le petit Mathieu n’avait d’yeux que pour Sven Nys.



"Quand j’étais jeune et que je regardais la télé, Sven Nys était le plus fort. Sa technique était incroyable. Il a été un des premiers à sauter les planches (sur le vélo). J’ai voulu faire la même chose. Il a été ma plus grande source d’inspiration dans ces années."



En cas de victoire dimanche dans le sable ostendais, VDP décrochera son quatrième maillot arc-en-ciel. Il dépasserait son rival Wout van Aert. Il intégrerait le top 5 de tous les temps à égalité avec Roland Liboton. Il resterait malgré tout à bonne distance de la légende Eric De Vlaeminck et ses 7 couronnes. Nombre de titres de champion du monde.



Ce record, il avoue ne "pas vraiment y penser" pour l’instant. "Quand on s’en approche ça joue. Mais en ce moment ce n’est pas un objectif sur lequel je me concentre".