Mathieu Van der Poel : "La Lombardie un bon entraînement en vue des championnats"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a peu de chances de remporter le Tour de Lombardie. "Cette course est trop difficile pour moi", dit-il à la veille du deuxième Monument cycliste de la saison. "Bien qu’il soit bon d’aller à nouveau très loin dans l’effort, de faire la course en vue des championnats des Pays-Bas et d’Europe.

Mathieu van der Poel a terminé troisième au Gran Piemonte mercredi. "C’était agréable d’être à nouveau sur le podium", dit-il dans une interview vidéo de son équipe. "Je m’améliore à chaque course et cette troisième place est bonne. L’ascension finale s’est plutôt bien passée pour moi, parce que vous pouvez voir que je suis parmi les meilleurs grimpeurs là-bas. Quand ils ont attaqué, j’ai dû trouver mon propre rythme et c’est allé un peu trop vite pour moi. J’ai dû aller très loin, mais ce n’était pas mal du tout. Finalement, je suis troisième. Bien sûr, j’espérais qu’ils reprendraient Bennett et que je pourrais sprinter pour la victoire, mais cela ne s’est pas produit. J’aurais préféré gagner, mais une troisième place, c’est bien. C’est aussi bien pour l’équipe".

Le Tour de Lombardie est une véritable course de côtes. Peu de gens s’attendent à ce que Van der Poel soit là pour la victoire.

Le roi du cyclo-cross s’aligne au départ avec un sentiment différent de celui qui prévalait juste avant Milan-Sanremo. "Bien sûr. J’ai commencé là-bas avec l’ambition de gagner, ce ne sera pas le cas demain. En tant que coureur, vous devez savoir quelles sont vos qualités et cette course est trop difficile pour moi. Nous verrons comment se déroule la course. Mais je suis impatient de participer à cette course. Je veux essayer de tenir le plus longtemps possible et de mettre nos grimpeurs en position. Ce serait bien si nous obtenions un classement dans le top 10 avec l’équipe".

"Je suppose que cette course me rendra de toute façon plus fort en vue de l’Euro et du National. Vous pouvez voir que je m’améliore un peu à chaque course et j’ai besoin de cette dureté de course pour m’améliorer. C’est une dernière étape importante vers les championnats".