Mathieu Van der Poel: "Je suis focalisé sur les mondiaux depuis le début de la saison"

© DAVID STOCKMAN - BELGA

Mathieu Van der Poel : « Je suis focalisé sur les mondiaux depuis le début de saison » -... Les championnats du monde de cyclo-cross auront bien lieu à Ostende le week-end prochain. Le bourgmestre de la ville côtière, Bart Tommelein l’a annoncé ce mardi à l'issue d'une réunion. Cependant, des mesures plus strictes sont prises pour garantir la sécurité. Le nombre de personnes présentes sera fortement limité et les repas en commun seront interdits. La stratégie des tests est également en cours d'ajustement. Les mondiaux sont donc confirmés pour le plus grand bonheur de Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais, champion du monde l'an dernier à Dübendorf a fait de ce championnat son grand objectif de la saison dans les labourés.