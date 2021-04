Mathieu van der Poel : "Je crois que Wout van Aert veut vraiment gagner le Tour des Flandres"

À 48 heures du Tour des Flandres, le tenant du titre Mathieu van der Poel a rencontré la presse. Après son léger 'couac' mercredi sur À Travers La Flandre, le champion des Pays-Bas a définitivement mis ce coup de mou derrière lui. "Je crois qu’après les courses italiennes j’étais un peu fatigué, mais là, ça va. Je me sens mieux, tout est maintenant ok. C’était la première chaleur, d’autres coureurs ont vécu ça aussi mercredi. C’était juste un moment où ça allait moins bien. Il n’y a pas de problème pour dimanche. On m’en parle beaucoup depuis mercredi ? Oui mais je ne m’en inquiète pas de trop, j’ai déjà eu ça dans le passé et la course qui suivait j’étais toujours bien", rassure Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel avant le Tour des FLandres 2021 - Cyclisme - 02/04/2021 À 48 heures du Tour des Flandres, le tenant du titre Mathieu van der Poel a rencontré la presse. Après son léger 'couac' mercredi sur À Travers La Flandre, le champion des Pays-Bas a définitivement mis ce coup de mou derrière lui et nous parle des favoris de la course. Il pointe notamment Wout van Aert.

Le tenant du titre va faire face à une belle opposition. Même si l’équipe Deceuninck-Quick Step ne pourra pas compter sur Zdenek Stybar, il y aura du monde dans la roue de van der Poel ! "Deceuninck va être l’équipe à regarder c’est clair. Ils vont essayer de faire la même chose qu’au Grand Prix de l’E3 mais le Tour des Flandres sera plus long et les côtes seront plus proches de l’arrivée, donc ce sera différent. Mais au niveau individuel, je pense que c’est surtout Wout van Aert qui a montré qu’il avait une très bonne forme. Je crois que lui, il veut vraiment gagner, ce sera surtout lui qui sera dangereux".

Ne pas faire attention à ce qu’il s’est passé avant

Au début du printemps des classiques, on a énormément évoqué et mis en avant le trio van der Poel-van Aert-Alaphilippe. Mais au fil des courses, la domination semble moins nette et le niveau s’équilibre. D’accord avec ça Mathieu ? "Oui, c’est vrai. On a tous les trois commencé très fort. Et après les courses italiennes, je dirais que Julian et moi, nous sommes un peu moins forts. Wout a l’air encore en bonne forme. Il a gagné à Gand-Wevelgem. Sur l’E3, il a lâché mais dimanche c’est une autre course. Le plus fort du jour va gagner. Il ne faut pas faire attention à ce qu’il s’est passé avant", prévient le champion des Pays-Bas.

Pas d’Amstel Gold Race pour Mathieu



Par rapport à Paris-Roubaix, nous avons demandé à Mathieu van der Poel si le report de cette course pouvait influencer le déroulement du Ronde dimanche. "Je ne pense pas vraiment. L’année passée c’était le même cas. Avec ou sans Roubaix derrière, le Ronde est suffisamment important que pour essayer de le gagner". MVDP qui a également confirmé qu’il allait faire l’impasse sur l’Amstel Gold Race, alors qu’il est pourtant le tenant du titre et que cette course est 'la' grande classique néerlandaise. Il va plutôt axer son entraînement sur la préparation de sa saison de Mountain Bike, se concentrer sur le Tour de France en juillet et puis les JO de Tokyo, toujours en Mountain Bike.

Tour des Flandres 2020 : Victoire de Mathieu Van der Poel - Tour des Flandres 2020 - 18/10/2020 243,3 kilomètres, de nombreux secteurs pavés, un passage à niveau qui se baisse, de nombreuses chutes : cette 104e édition du Tour des Flandres a été exceptionnelle. A 50 kilomètres de l’arrivée, lorsque l'échappée matinale de six coureurs est reprise, Julian Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu van der Poel passent à l'attaque ensemble. Le champion du monde a chuté lourdement tandis que van der Poel a pris le meilleur sur van Aert pour quelques centimètres au passage de la ligne finale.