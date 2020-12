Mathieu van der Poel et Marianne Vos s'imposent à l'Ethias Cross d'Essen

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la 5e manche de l'Ethias Cross, mardi à Essen. Le champion du monde néerlandais, vainqueur pour la deuxième fois à Essen, l'a emporté en solitaire avec 11 secondes d'avance sur Quinten Hermans, vainqueur l'an dernier, et 18 sur le Britannique Tom Pidcock.

Le champion de Belgique Laurens Sweeck, 4e à 23 secondes, et Toon Aerts, 5e à 1:13, complètent le top 5.

Mathieu van der Poel, qui a décroché une 3e victoire en quatre cross disputés cette saison, va enchaîner mercredi avec le Trophée X2O de Herentals, pour un nouveau duel avec Wout van Aert, absent ce mardi, qu'il a battu dimanche à la Citadelle de Namur.

Chez les dames, Marianne Vos (CCC-Liv) a fêté son retour dans les labourés par une victoire. La septuple championne du monde néerlandaise a devancé de 6 secondes la Française Perrine Clauzel et de 9 secondes la Néerlandaise Inge van der Heijden dans cette course à laquelle ne participaient pas Sanne Cant et les Néerlandaises Ceylin Alvarado, Denise Betsema ou Lucinda Brand.