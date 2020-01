Mathieu Van der Poel devance Wout van Aert à Zonnebeke

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté samedi le Cross du château (Kasteelcross) de Zonnebeke. Le champion du monde a lâché ses adversaires à mi-course pour enlever en solitaire son 22e succès de la saison dans les labourés. Il devance Wout van Aert, dont c'est le premier podium de la saison, et Jens Adams, 3e. Wietse Bosmans et Eli Iserbyt complètent le top 5.

Le cross de Zonnebeke était le 3e de la saison, après Loenhout et Gullegem, où l'on pouvait voir Mathieu van der Poel et Wout van Aert ensemble sur la ligne de départ. Le Néerlandais et le Belge, qui n'a repris la compétition que fin décembre après sa lourde chute au Tour de France en juillet, seront de nouveau présents dimanche à Hoogerheide, pour la dernière manche de Coupe du monde, qui leur servira de répétition générale avant les championnats du monde, prévus le 2 février à Dübendorf, en Suisse.