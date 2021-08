Mathieu van der Poel confirme sa présence aux championnats du monde de mountainbike

Mathieu van der Poel chute de manière spectaculaire en début de course - JO Tokyo 2020 -... Gros coup dur pour Mathieu van der Poel en début de course du VTT - Mountainbike des JO de Tokyo 2020. Le Néerlandais a chuté après moins de 10 minutes de course alors qu'il se trouvait dans le groupe de tête. Van der Poel a mal abordé un passage sur des rochers et a réalisé 'un soleil' dans une descente. Le roi de la multidisciplinarité sur deux roue est resté quelques secondes au sol avant de repartir avec environ une minute de retard sur la tête de la course.