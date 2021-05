Mathieu van der Poel confirme qu’il doublera le Tour de France et le mountainbike aux JO

L'attaque fulgurante de van der Poel dans le Vieux Quaremont - Cyclisme - Tour des Flandres -... Souvent au-dessus du lot et impressionnant dans ses accélérations, Mathieu van der Poel a montré une fois encore qu'il était humain dimanche en manquant d'énergie dans le sprint final face à Kasper Asgreen. Imprévisible, le Néerlandais s'est couché déçu dimanche mais peut être fier du spectacle qu'il a nouvelle fois offert aux fans de cyclisme. Ceux-ci retiendront notamment son accélération fulgurante dans le Vieux Quaremont où il a sans doute tiré ses dernières cartouches. Un effort violent qui n'a toutefois pas eu le mérite de lâcher un très solide Asgreen. Alors van der Poel en a-t-il trop fait? A chacun de se faire son avis. "Peut-être qu’il a durci un peu trop la course mais il était obligé de le faire pour disloquer ce bloc Deceuninck Quick-Step. Il a été battu sur la résistance et je pense qu’Asgreen était plus fort aujourd’hui", a estimé de son côté notre consultant Cyril Saugrain dans l'analyse d'après-course.