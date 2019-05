Mathieu van der Poel commencera sa saison de mountainbike à La Roche-en-Ardenne

Mathieu van der Poel entame ce week-end à La Roche-en-Ardenne sa saison de moutainbike. Deux semaines et demie après avoir remporté l'Amstel Gold Race, van der Poel sera au départ du Belgian Mountainbike Challenge (9-12 mai), une course par étapes de quatre jours. Le Néerlandais se prépare pour la première manche de la Coupe du monde de mountainbike de la saison à Albstadt (17 et 19 mai).

Van der Poel s'était imposé à La Roche-en-Ardenne il y a deux ans. Entre le Belgian Mountainbike Challenge et la manche de Coupe du monde à Albstadt, van der Poel sera également au départ de la Puivelde Koerse (15 mai).

Le Belgian Mountainbike Challenge débute jeudi par un court prologue. Des étapes de 80, 95 et 62 kilomètres sont ensuite au programme.

Après une saison de cyclocross exceptionnelle, Van der Poel a également brillé dans les épreuves sur route. Il a remporté le GP Denain, A Travers la Flandre, la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race ainsi que des étapes du Circuit de la Sarthe et du Tour d'Antalya.