Mathieu van der Poel champion d'Europe en solo devant Van Aert

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, 23 ans, tenant du titre de champion d'Europe de cyclo-cross, l'a conservé dimanche à Rosmalen, aux Pays-Bas, où il a largement dominé l'épreuve dont les deuxième et troisième places sont revenues aux Belges Wout Van Aert et Laurens Sweeck.

Van Aert a certes mené en début de course, mais Van der Poel a très vite pris les choses en mains, en plaçant une accélération sans réplique avant même la fin du deuxième tour. Il n'a ensuite cessé de creuser l'écart, pour finalement s'imposer sans jamais avoir été inquiété.

Van Aert s'est ainsi présenté sur la ligne d'arrivée 14 secondes après le vainqueur, tandis que Sweeck finissait troisième à 18 secondes devant Michael Vanthourenhout et Toon Aerts, quatrième et cinquième.

Seul l'Espoir britannique Tom Pidcock aura donc empêché les Pays-Bas de réussir un super grand chelem dans cet Euro de Rosmalen, où ils ont conquis huit médailles, dont quatre d'or.

La Belgique ramène pour sa part cinq médailles, trois d'argent (Van Aert, l'Espoir Eli Iserbyt et le junior Witse Meeussen) et deux de bronze (Sweeck et le junior Thibau Nys).

Van der Poel se succède à lui même au palmarès. Il avait auparavant dû se contenter de la deuxième place derrière Toon Aerts en 2016.

Van Aert, absent l'an dernier, avait fini deuxième en 2015, et troisième en 2016.