Martin Maes signe une 1ère victoire belge en Coupe du Monde de VTT

Martin Maes a offert la première victoire en Coupe du Monde de VTT à la Belgique ce samedi en remportant la descente lors de la dernière étape disputée à La Bresse en France.

Le Belge de 21 ans, qui participe généralement à des épreuves d'endurance, est descendu dans des conditions très humides et s'est imposé en 2'26''841. Il a été 1''391 plus rapide que le Britannique Gee Atherton. Le podium est complété par le Néo-Zélandais Brook MacDonald, à 3''125. Le Français Amaury Pierron a remporté le classement général.

"Je ne pensais pas que c'était possible, a déclaré Maes après la course. J'ai fait une bonne course que j'ai abordé comme une épreuve d'endurance. Cela fait plaisir de battre des downhillers sur leur propre terrain. J'étais très nerveux au départ."