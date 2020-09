Martin Maes blessé

Martin Maes a chuté lourdement ce dimanche à Pietra en Italie lors du deuxième rendez-vous mondial en Enduro VTT. "Je suis tombé dans la caillasse, explique Martin sorti de l’hôpital. J’ai deux grosses plaies. Une au poignet et l’autre au genou. Je venais de faire deux belles spéciales en faisant 2 et 3. J’étais deuxième du classement général et il me restait encore suffisamment de spéciales chronométrées pour prendre la tête. Malheureusement je suis tombé au mauvais endroit. C’est la loi du sport ! Des chutes comme celle-ci, j’en ai déjà fait tellement ! Mais hier, je me suis réceptionné sur des rochers, et les rochers ça coupe !"