Markel Irizar et Koen de Kort prolongent chez Trek-Segafredo

La formation cycliste Trek-Segafredo a annoncé vendredi avoir prolongé les contrats de ses coureurs Markel Irizar et Koen de Kort jusqu'au terme de la saison 2020.

L'Espagnol Irizar, 38 ans, et le Néerlandais de Kort, 35 ans, font partie des coureurs les plus expérimentés de la formation WorldTour américaine. "Ils sont capables d'être les capitaines de route de notre équipe et d'encadrer du mieux possible nos leaders et ce sur tous les terrains, des classiques jusqu'aux sprints massifs", pouvait-on lire dans le communiqué de l'équipe.

Cette saison, Irizar, 2ème victoire chez les pros, a disputé le Tour d'Italie alors que de Kort a lui terminé le dernier Tour de France.