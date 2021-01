Mark Cavendish, très fier de son fils de deux ans, sur deux roues

Casper Cavendish est bien le fils de son papa. A deux ans le petit dernier du Cav est à l’aise sur deux roues. Il zigzague avec sa moto avec une assurance déconcertante et cela aux côtés de sa sœur, Delilah, 8 ans. Un exploit salué par Mark Cavendish sur Instagram : "J’ai énormément de like sur mes stories. Alors en voilà un peu plus. On ne peut pas nier que ces deux là on du sang de Manx (ndlr: le surnom de Mark Cavendish). Delilah a 8 ans, mais ce que fait Casper, à deux ans sur sa moto, est époustouflant. Vive la vie sur deux roues".

Mark Cavendish sera lu aussi encore sur deux roues en 2021. Ce n'est pas encore le moment de passer un max de temps en famille pour l’ex-coureur de l’équipe Barhain-McLaren.

Le serial winner britannique a rejoint le Wolfpack dans lequel on retrouve Remco Evenpoel. Un retour pour le Cav, 5 ans après son premier passage dans l’équipe Deceuninck – Quick Step de Patrick Lefevere. Un passage fructueux. Avec Omega Pharma-Quick Step puis d’Etixx-Quick Step, Mark Cavendish avait décroché 44 bouquets dont 8 sur les grands tours.

Le Britannique qui totalise 146 succès dans sa carrière, dont 30 sur les routes du Tour de France est reparti pour au moins une saison dans le peloton. Mais en attendant il profite encore de quelques moments privilégiés avec ses enfants avant de retrouver la route et pourquoi pas renouer avec la victoire. Une victoire après laquelle le coureur britannique court depuis février 2018.