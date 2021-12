Mark Cavendish prolonge d'un an chez Deceuninck-Quick-Step

Patrick Lefevere : "Il y a neuf mois, Cavendish n'était plus coureur" - Cyclisme - Tour de France... Patrick Lefevere s’est exprimé à l’issue de la 34e victoire de Mark Cavendish au Tour de France. "Le final était très dur et on espérait de ne pas devoir travailler trop tôt. Les autres ont dû boucher le trou et le reste vous l’avez vu." "On a presque le danger de s’habituer aux victoires. Mark vit sur les nuages, c’est un rêve qui devient réalité. Il y a neuf mois, il n’était plus coureur. J’ai été le rechercher et l’histoire vous la connaissez autant que moi." Avec cette victoire, Mark Cavendish rejoint Eddy Merckx et ses 34 bouquets sur le Tour de France. Mais pas de quoi s’inquiéter pour Patrick Lefevere. "Quand on a vécu ce qu’il a vécu, il ne doit plus gagner, il peut gagner. C’est une grosse différence avec avant. C’est le même coureur, mais moins stressé. Et puis, Merckx a dit que les records étaient là pour être battu, et il en a encore beaucoup. Et il aime bien Cavendish."