Mark Cavendish effectuera son retour début mai au Tour du Yorkshire

Mark Cavendish effectuera son retour à la compétition lors du Tour du Yorkshire (2.1), du 3 au 6 mai, a annoncé mercredi son équipe Dimension Data. Le sprinteur britannique est absent depuis sa chute à Milan-Sanremo. Il s'était blessé à une côte (fracture) et à une cheville. La formation a également confirmé la présence de Serge Pauwels, tenant du titre.

Cavendish a connu un début de saison compliqué, avec déjà trois lourdes chutes à son actif: le 21 février au Tour d'Abu Dhabi, le 7 mars, pour son retour à la compétition, lors du contre-la-montre par équipes qui ouvrait Tirreno-Adriatico et le 17 mars, à Milan-Sanremo, où il a percuté de plein fouet un îlot directionnel. Il s'était cassé une côte et blessé à la cheville, ce qui l'a contraint à un repos forcé d'un mois.

"Je suis heureux d'avoir récupéré de mes blessures afin de revenir en course plus tôt que je le pensais initialement. Quelle meilleure façon de le faire que lors de ce qui peut être décrit comme une course à domicile, le Tour du Yorkshire ?", s'est réjoui Cavendish, dont la mère est originaire de ce comté de l'Angleterre. "Je ne sais pas quelle sera ma forme après avoir repris le vélo depuis quelques semaines seulement, mais je vais juste profiter de l'atmosphère dans l'un des plus beaux endroits au monde."

Vainqueur final l'an passé, son équipier Serge Pauwels est "excité" d'aller défendre son titre dans le Yorkshire. "C'est l'une de mes courses favorites, car elle me convient bien et il y a toujours une grande ambiance venant de spectateurs passionnés", a déclaré le coureur belge. "J'ai jeté un œil sur le parcours 2018 et ça a l'air vraiment dur à nouveau. La montée de la deuxième étape va probablement changer la dynamique de la course et le dernier jour sera éprouvant."