Mark Cavendish donne de ses nouvelles après sa chute aux 6 jours de Gand

Le "Roi du sprint" a posté un message ce lundi en fin de soirée sur les réseaux sociaux : " Je veux juste dire à quel point je suis touché et reconnaissant pour tous les messages de soutien et de bon rétablissement. Les Six Jours de Gand ne se sont pas terminés comme nous l’aurions souhaité, c’est le moins qu’on puisse dire. Un crash à grande vitesse, quelques tonneaux et me voilà à l’hôpital pour soigner des côtes cassées et un pneumothorax. Encore un peu de douleur, quelques nuits avec le super personnel de l’UZ Gand et tout devrait être ok".

Mark Cavendish (36 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat chez Deceuninck – Quick Step. Il devait en principe rediscuter de son avenir lundi avec Patrick Lefevere. Des négociations qui pourraient avoir lieu dans la chambre d’hôpital du coureur britannique.