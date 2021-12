Marion Norbert-Riberolle: championne de France naturalisée belge ce dimanche à Namur

"C’est vraiment un truc de guerrier. Et puis la boue le froid, c’est vraiment mon truc !"

Ce dimanche Marion Norbert-Riberolle sera au départ de la manche de Coupe du monde de cyclo-cross de Namur. Championne du monde espoirs pour la France en 2020, elle défendra les couleurs de la Belgique sur les hauteurs de la Citadelle. Son changement de passeport, son amour pour le boue, son mental de guerrière et son caractère bien trempé, la coureuse de l'équipe Star Casino se livre à notre micro avant cette course. "Le cyclo-cross, il faut se battre contre le froid, contre soi-même."

"Je m'appelle Marion Norbert Riberolle, j’ai 22 ans, je suis cycliste professionnelle dans l’équipe Star Casino et ce week-end on se trouve pour la seule et unique manche de la coupe du monde de cyclo-cross ici à la Citadelle (Namur)."

"Je suis championne du monde d’espoir en 2020 et championne de France Elite et espoir la même année. Championne de Belgique ? J’espère que c’est pour le 8 janvier prochain 2022 !"

"Je suis né en France. Je suis originaire de Troyes dans l’Aube, en Champagne-Ardenne. J'ai obtenu la nationalité belge par naturalisation pour mon avenir, mon futur, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant. Je me sens mieux comme ça en étant belge. J’ai envie de finir mes jours ici parce que je me sens vraiment bien accueillie dans ce pays."