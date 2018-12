Marianne Vos remporte l'épreuve féminine à Heusden-Zolder

La Néerlandaise Marianne Vos, leader de la Coupe du monde de cyclocross, déjà lauréate à Waterloo et Berne, a remporté la septième des neuf manches, mercredi à Heusden-Zolder. Elle a devancé de peu sa compatriote Lucinda Brand, victorieuse à Namur le week-end dernier, et la championne du monde Sanne Cant.

Vos, qui portait le maillot blanc de leader de la Coupe du Monde, a pris le meilleur départ.

Annemarie Worst était par contre victime d'une chute qui retarda entre autres Ellen Van Loy et Denise Betsema.

La jeune Ceylin del Carmen Alvarado se montra dans un premier temps la plus active en poursuite, mais c'est Sanne Cant qui rejoignit Vos à l'énergie.

Vos et Cant étaient en ligne de mire de la championne des Pays-Bas Brand.

Le duo de tête ne fut pas en mesure d'empêcher le retour de Brand et Carmen Alvarado. A une dizaine de secondes suivaient Niki Brammeier, Maud Kaptheijns et Katherine Compton.

Kaptheijns allait même intégrer le groupe d'échappées dans le quatrième des six tours, alors que disparaissait provisoirement Vos, victime d'un problème de chaîne qui lui coûta une douzaine de secondes.

Cant accéléra devant, faisant ainsi lacher prise à Kaptheijns, rejointe par Vos, en pleine remontée, mais aussi par Brammeier et Loes Sels.

On assista ensuite à un regroupement, Brammeier prenant les commandes.

C'est alors que Vos attaqua, Brand sautant dans sa roue, puis Kaptheijns, Cant et Alvarado. Cette dernière menait à l'entame du dernier tour, puis Brand, qui ne réussit cependant pas à lacher Vos, laquelle attaqua à son tour.

Brand ne se laissa cependant pas surprendre, et reprit même la tête, alors que Cant était juste derrière.

Vos, septuple championne du monde, se détacha légèrement dans la dernière montée, et résista jusqu'au bout pour conforter son leadership à la Coupe du Monde.

Lucinda Brand était deuxième, Sanne Cant complétant le podium.