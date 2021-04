Marianne Vos ajoute l’Amstel Gold Race dames à son palmarès au terme d'un final indécis

Marianne Vos ajoute l’Amstel Gold Race dames à son palmarès - Cyclisme - Amstel Gold Race -... Marianne Vos a remporté l’édition 2021 de l’Amstel Gold Race Dames dimanche au terme des 116 km au programme sur le circuit local affronté 7 fois par le peloton. La Néerlandaise s’est imposée lors d’un sprint en comité réduit pour décrocher la 233e victoire de sa carrière, la première sur cette épreuve qui n’était pas encore à son glorieux palmarès. Les deux autres marches du podium sont également occupées par des Néerlandaises. Demi Vollering a pris la deuxième place devant Annemiek Van Vleuten. La bagarre a démarré très tôt dans cette course avec la championne du monde Anna van der Breggen qui a produit un premier démarrage à 77 km de l’arrivée. Dans sa roue, Grace Brown faisait déjà bonne impression. Les attaques et tentatives de s’isoler à l’avant se sont poursuivies dans les kilomètres suivants mais il a fallu attendre les 35 derniers kilomètres pour avoir un sérieux écrémage du peloton. Annemiek van Vleuten a ainsi fait mal à ses adversaires en sélectionnant un groupe d’une quinzaine de cyclistes. Dix kilomètres plus tard, c’était au tour de Grace Brown d’accélérer et de prendre une vingtaine de secondes d’avance sur le peloton en compagnie de Paulina Rooijakkers. Dans le dernier tour, celle dernière a cédé à l’Australienne qui a accumulé une trentaine de secondes d’avance avant de se faire rejoindre au pied du Cauberg, dernière ascension du jour. Van Vleuten a alors produit son effort mais s’est faite contrer par la tenante du titre Katarzyna Niewiadoma. L’Italienne Elisa Longo Borghini, mal placée au pied, est progressivement revenue sur la Polonaise et a tenté de s’en aller en solitaire au sommet. Après avoir pris 10 mètres, la coureuse Trek s’est fait remonter par Niewiadoma. Malgré une belle avance sur le groupe de poursuivantes, les deux dames ont mal joué le coup et se sont neutralisées dans le dernier kilomètre. Reprises à 500m de la ligne, elles n’ont pas pu rivaliser avec leurs adversaires. Plus rapide au sprint, Marianne Vos a débordé ses rivales et allée décrocher la 2e victoire de sa saison après Gand-Wevelgem.​​​​​​​