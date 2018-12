Marc Sergeant, plutôt satisfait de la saison de Lotto Soudal malgré un mauvais Tour

Vingt-cinq victoires, dont sept estampillées WorldTour, c'est le bilan de la saison cycliste 2018 de l'équipe belge Lotto Soudal. Tiesj Benoot s'est ainsi magnifiquement illustré à la Strade Bianche, Tim Wellens au Tour d'Italie où il a enlevé la 4e étape, Catane - Caltagirone, le 8 mai, imité au Tour d'Espagne par Jelle Wallays, vainqueur à Lérida le 13 septembre. Sans compter les succès de Thomas De Gendt aux Tours de Catalogne et de Romandie, où il a enlevé le prix du meilleur grimpeur comme à Paris-Nice et à la Vuelta, et le classement par points en prime.

"On peut donc dire en gros que ce fut une belle campagne", a commenté le manager sportif de Lotto Soudal Marc Sergeant, lors du stage de préparation de la saison 2019 à Majorque. "Mais les gens retiennent surtout la déception causée au Tour de France. Et c'est vrai qu'on n'a pas été à la hauteur. Mon explication, c'est qu'il aurait fallu régler la situation d'André Greipel avant. Je pense en effet que cet épisode extra-sportif a plombé l'équipe. Les coureurs qui ont des soucis en tête sont en effet rarement performants. A part cela on a aussi eu droit à une bonne dose de malchance, avec les chutes de Tiesj Benoot et de Jens Keukeleire. Terminer le Tour à quatre après les abandons de Greipel et Vanendert n'était pas particulièrement amusant..."

"Parmi les meilleurs moments je retiendrai bien sûr Benoot à la Strade Bianche, et Wellens à la Flèche Brabançonne", poursuit Sergeant. "Mais il faudra quand même être encore un peu plus en vue au printemps 2019. Surtout qu'avec l'arrivée dans nos rangs de Caleb Ewan, on va avoir du répondant dans les sprints. Il est en effet selon moi un des cinq meilleurs spécialistes de la dernière ligne droite du peloton. Il devrait donc beaucoup rapporter à l'équipe qui en contrepartie, va l'aider à enfin lever le bras à l'arrivée d'une étape du Tour..."

"En résumé", conclut Sergeant, nos objectifs pour 2019 sont clairs: des victoires au sprint, briller aussi bien dans les classiques flamandes que lors du week-end ardennais, se montrer dans les grands tours, mais aussi donner leur chance à Tim et Tiesj dans ceux d'une semaine, comme Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico..."