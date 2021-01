Marc Hirschi, vainqueur de la Flèche Wallonne, quitte DSM et se retrouve sans équipe

Marc Hirschi - © FRANCK FAUGERE - AFP

Flèche Wallonne 2020 : Victoire de Marc Hirschi - Flèche wallonne 2020 - 30/09/2020 Après 202 kilomètres d’une 84e Flèche Wallonne particulièrement indécise entre Herve et Huy, Marc Hirschi s’est montré le plus fort s’imposant au terme de la dernière ascension du Mur devant Benoît Cosnefroy et Michael Woods. Le Suisse succède ainsi à Julian Alaphilippe, tenant du titre mais absent cette année pour se focaliser à 100% sur Liège-Bastogne-Liège.