Marc Hirschi va-t-il poursuivre sa carrière chez UAE Team Emirates ?

L'analyse de Cyril Saugrain: "Avec Hirschi, on assiste à la naissance d'un champion au plus haut... Cyril Saugrain a analysé la 9e étape du Tour au micro de Rodrigo Beenkens. Après cette étape menée sur un rythme fou, notre consultant est sous le charme de Marc Hirschi, à qui il n'a manqué que 2 kilomètres pour enlever l'étape du jour après un superbe solo. "J'ai apprécié son attitude. Je l'ai découvert sur le Tour lors de la 2e étape, quand il est revenu sur Alaphilippe" explique Cyril Saugrain. "Aujourd'hui, il a fait une étape juste phénoménale. Il est sorti à la pédale puis est parti seul dans le col. Il s'est remobilisé après avoir été repris dans le final. C'est du vélo offensif, c'est du bonheur. Il prend des risques et il descend très bien. On assiste à la naissance au plus haut niveau d'un champion. On le reverra certainement dans les classiques mais pas que..."