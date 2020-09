Marc Hirschi - © RTBF

Marc Hirschi: "Je ne pouvais pas faire trois podiums sans victoire" - Cyclisme - Tour de France -... remier vainqueur suisse depuis 8 ans dans une étape du Tour de France et Fabian Cancellara, qu'il a pour modèle, Marc Hirschi (Sunweb) a choisi la 12e étape de la Grande Boucle jeudi pour remporter la première victoire professionnelle de sa carrière, à 22 ans (depuis le 24 août). "Je n'aurais jamais pensé que je pouvais le faire. C'est juste incroyable, j'ai été très proche de la victoire à deux reprises. J'ai un peu mal au dos, je n'avais pas bien dormi, mais je me suis dit que je devais me lancer. Le plan, c'était de partir dans l'échappée, mais ensuite Bora a contrôlé la course alors nous avons changé la tactique. J'ai pensé qu'il fallait attaquer, ce n'était pas dans le plan mais j'ai suivi mon feeling", a déclaré Marc Hirschi dans la flash-interview, lui qui fut 2e à Nice et 3e à Laruns dans des étapes du début de Tour. "Je ne pensais pas que j'irais jusqu'au bout, j'ai seulement réalisé dans le dernier kilomètre que c'était bon. C'est ma première victoire professionnelle et c'est sur le Tour, je ne trouve pas les mots. L'étape de Laruns m'a donné de la motivation et aussi de la confiance. Je ne pouvais pas faire trois podiums sans victoire."